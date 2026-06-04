Gayrettepe'de Yankesicilik: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Gayrettepe'de Yankesicilik: 2 Şüpheli Yakalandı

Gayrettepe\'de Yankesicilik: 2 Şüpheli Yakalandı
04.06.2026 10:17
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Gayrettepe metrosunda cep telefonunu çalan 2 şüpheli, çaldıkları telefonla yakalanarak tutuklandı.

Gayrettepe metrosunda bir kişinin cep telefonunu çalan 2 şüpheli çaldıkları cep telefonu ile yakalandı. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı Şişli Gayrettepe istasyonunda 24 Mayıs'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yolcunun yanına yanaşan 2 şüpheli, yankesicilik yöntemiyle yolcunun cep telefonunu alıp kaçtı. Yolcu telefonunun çalındığını anlayınca şüphelilerin peşinden koşsa da yakalayamadı. Yolcu, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden olayı gerçekleştiren şüphelilerin S.G ve İ.R olduğunu tespit etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda şüpheliler, çaldıkları cep telefonu ile yakalandı. Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Gayrettepe, 3. Sayfa, Güncel, Ulaşım, Polis, Şişli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gayrettepe'de Yankesicilik: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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