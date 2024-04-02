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Gayrettepe'deki gece klübü yangını soruşturması: 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Gayrettepe'deki gece klübü yangını soruşturması: 6 kişi gözaltına alındı

29 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı Gayrettepe'deki gece klübü tadilatı yangınından sonra başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. İstanbul Valiliği gözaltına alınanlardan 4'ünün değişik suçlardan kaydının olduğunu açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında mesul müdür, işyeri ortakları, muhasebeci ve işletme müdürü bulunuyor.

02.04.2024 20:23
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29 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı Gayrettepe'deki gece klübü tadilatı yangınından sonra başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. İstanbul Valiliği gözaltına alınanlardan 4'ünün değişik suçlardan kaydının olduğunu açıkladı.

Valiliğin konuya ilişkin son açıklamasına göre gözaltına alınanlarla ilgili bilgiler şöyle:

İ.Ş. (1959 doğumlu, mesul müdür, kasten yaralamadan suç kaydı var)

M.M.C. (1979 doğumlu, işyeri ortağı)

Ş.Ş. (1974 doğumlu, işyeri ortağı kasten yaralamadan suç kaydı var)

S.A. (1985 doğumlu, muhasebeci, cinsel tacizden suç kaydı mevcut)

A.A.P. (1998 doğumlu, işletme müdürü, TCK 191, 6136 SKM, Kasten Yaralama suç kaydı mevcut.)

K.E. (1977 doğumlu, tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu)

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gayrettepe'deki gece klübü yangını soruşturması: 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gayrettepe'deki gece klübü yangını soruşturması: 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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