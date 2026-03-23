Gazeteci Darbedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazeteci Darbedildi

23.03.2026 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da kuyumcu sahibi, haber çekimi yapan gazeteci Yağız Ekmen'i darbedip görüntüleri sildirdi.

BOLU'da, altın fiyatlarındaki düşüşün ardından bir kuyumcu dükkanının önündeki yoğunluğu görüntüleyen yerel gazeteci Yağız Ekmen (21), iş yeri sahibi K.Y. tarafından darbedildi. Olayın ardından kaçan K.Y., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Yukarı Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Altındaki düşüş nedeniyle kuyumcuların önünde oluşan yoğunluğu haberleştirmek için görüntü çekmek amacıyla bir kuyumcu dükkanının önünde giden Yağız Ekmen, iş yeri sahibi K.Y. tarafından darbedildi. Ekmen'in kamerasındaki görüntüler de kuyumcu K.Y. ve yanındaki kişi tarafından silindi. Yağız Ekmen, K.Y.'den şikayetçi oldu. K.Y., polis ve diğer gazeteciler olay yerine gelince kaçtı. Polisin çalışmasıyla K.Y. ile yanındaki kişi gözaltına alındı.

Darbedilen gazeteci Ekmen yaşananları anlatarak, "Ben dışarıdan görüntü alırken, içeriden 2 şahıs çıktı ve 'Sen bizim ekmeğimizle mi oynuyorsun?' dedi. Şahıslardan biri önce boynuma, sonra da yüzüme yumruk attı. Sonra elimdeki kameradan zorla bana görüntüleri sildirdiler. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Kalabalık olduğu için orayı çekiyordum. Böyle bir olay başıma geldi" dedi.

BGYD'DEN KINAMA

Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği'nden yapılan açıklamada gazeteci Yağız Ekmen'e yönelik fiziksel saldırı kınandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bolu'da faaliyet gösteren "Yıldız Kuyumcu" isimli işletmenin sahibi tarafından, kuyumculardaki yoğunluğu görüntülemek amacıyla görevini icra eden meslektaşımız Yağız Ekmen'e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Basın mensupları, kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasını sağlamak adına görevlerini yerine getirmektedir. Bu görevin icrası sırasında gazetecilere yönelik her türlü sözlü veya fiziki müdahale; basın özgürlüğüne, ifade hürriyetine ve halkın haber alma hakkına açık bir saldırıdır. Hiçbir gerekçe, bir gazetecinin görevini yaparken şiddete maruz bırakılmasını meşru kılamaz. Meslektaşımız Yağız Ekmen'in söz konusu işletme sahibi hakkında şikayetçi olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız. Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği olarak, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve adli makamlar nezdinde gerekli tüm girişimlerde bulunacağımızı önemle ifade ederiz. Gazetecilere yönelik her türlü baskı, tehdit ve şiddetin karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor; meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Darbedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 17:53:02. #.0.4#
SON DAKİKA: Gazeteci Darbedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.