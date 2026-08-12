Gazeteci Dürdane Kırçuval Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazeteci Dürdane Kırçuval Hayatını Kaybetti

Gazeteci Dürdane Kırçuval Hayatını Kaybetti
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ANKA'nın eski temsilcisi Dürdane Kırçuval, tatilde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

(İSTANBUL) - Bir dönem ANKA Haber Ajansı İstanbul Temsilciliği görevinde bulunan gazeteci Dürdane Kırçuval, hayatını kaybetti.

Gazeteci Dürdane Kırçuval'ın Yunanistan'da ailesi ile birlikte tatildeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Kırçuval, Akdeniz Haber Ajansı, Ekonomik Panorama Dergisi ve Ulusal Basın Ajansı kurumlarında çalıştı.

Kırçuval, ANKA Haber Ajansı İstanbul Temsilciliği görevinin yanı sıra Cumhuriyet, Hürriyet ve Dünya gazetesi ile Anadolu Ajansı'nda çeşitli görevlerde bulundu. Yargı, siyaset ve ekonomi alanlarında deneyimi bulunan gazeteci Dürdane Kırçuval, son olarak 2024 yılından itibaren Halk TV İstanbul Haber Müdürü olarak çalışıyordu.

Kırçuval'ın yaşamını yitirmesine ilişkin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden "Değerli meslektaşımız Dürdane Kırçuval'ın vefat ettiğini öğrenmenin üzüntüsü içindeyiz. Başarıyla uzun yıllar gazetecilik mesleğine hizmet eden meslektaşımız Dürdane Kırçuval'ı hiç unutmayacağız. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz" açıklaması yapıldı.

Kaynak: ANKA

Kalp Krizi, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Dürdane Kırçuval Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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