Milli yıldızmız ABD\'ye 16 valizle döndü! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

NBA'de kariyerini sürdüren Alperen Şengün, Türkiye'deki yaz tatilinin ardından ABD'ye dönüş yaptı. Tatilini Bodrum ve Antalya'da geçiren milli basketbolcu, yeni sezon öncesinde yeniden ABD'nin yolunu tuttu.

TAM 16 VALİZLE DÖNDÜ

Alperen Şengün'ün ABD yolculuğunda yanında götürdüğü valizlerin sayısı dikkat çekti. Milli yıldızın tam 16 valizle seyahat ettiği görüldü. Yan yana dizilen çok sayıdaki valiz, Şengün'ün ABD'ye dönüş yolculuğunun en dikkat çeken ayrıntısı oldu.

TATİLİN ARDINDAN ABD'NİN YOLUNU TUTTU

Yaz dönemini Türkiye'de değerlendiren Alperen Şengün, Bodrum ve Antalya'daki tatilinin ardından basketbol kariyerini sürdürdüğü ABD'ye geri döndü.