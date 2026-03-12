Gazeteci Enver Aysever'e Hapis Cezası - Son Dakika
Gazeteci Enver Aysever'e Hapis Cezası

12.03.2026 19:00
Enver Aysever, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan 10 ay hapis cezası alarak tahliye edildi.

YouTube'da yayınladığı bir videodaki ifadeleri nedeniyle tutuklanan gazeteci Enver Aysever, yargılandığı davada "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Küçükçekmece 30. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Enver Aysever ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Aysever, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, söz konusu sözleri Türkiye'deki sağ ve sol sınıfları kutuplaştırmaya yönelik söylemediğini savundu.

Videoyu çektiği dönemde başkalarının da benzer açıklamalarda bulunduğunu öne süren Aysever, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun yaptığı bazı açıklamalara ilişkin videoyu çektiğini belirtti.

Aysever, çektiği videoyla ilgili herhangi bir tahrik ya da somut tehlike meydana gelmediğini savunarak, "Benim sözlerim düşünce özgürlüğünü ifade etmek bağlamında değerlendirilmelidir." dedi.

Beraatine ve tahliyesine karar verilmesini talep eden Aysever, "Ben bir gazeteci olarak ABD'nin ve İsrail'in yapmış olduğu bu zulmü kendi hür irademle, gazetecilik çerçevesinde eleştirmek ve toplumu bu hususta bilgilendirmek istiyorum. Her ne kadar muhalif bir gazeteci olsam da ülke birliğinin korunması ve yurdun savunması açısından Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve tüm muhalefetin göstermiş olduğu çabayı da takdir ederek, ben de üzerime düşen görevi yapmak istiyorum." diye konuştu.

Duruşmada daha sonra cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Enver Aysever'in "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Aysever'in "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Takdiri indirim uygulayarak cezayı 10 aya indiren mahkeme, sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluştuğu gerekçesiyle cezanın ertelenmesine ve sanık Aysever'in tahliyesine hükmetti.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Aralık 2025'te tutuklanan Aysever'in, 10 Aralık 2025'te yayınlanan bir videodaki sözleri üzerine resen soruşturma başlatıldığı belirtiliyordu.

İddianamede, "Aysever'in sözlerinde bahsettiği suçlu, ahlaksız, din ve milliyetçilik tacirliği yaptıklarını iddia ettiği siyasi partilerin Türkiye'de demokratik seçimler sonucunda iktidara gelmiş veya koalisyon yapmış olan Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anavatan Partisi, AK Parti, Refah Partisi, Fazilet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ile iktidara gelmemiş olsalar bile sayılan partilerin benzerleri olan, daha az oy alan partiler, yöneticileri ve bu partilere gönül ve oy veren seçmenleri kastettiği, zaman değişmekle birlikte Türk toplumunun yüzde 60-70'lik kesimine yönelik söz konusu hakaret içerikli sözlerin söylendiği anlaşılmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Bu sözleriyle basın özgürlüğü sınırlarını aşırı derecede aşan sanığın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" eylemini işlediği vurgulanan iddianamede, Aysever'in "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: AA

