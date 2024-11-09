Gazeteci Furkan Karabay'ın Tutuklanmasına Tepki - Son Dakika
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Gazeteci Furkan Karabay'ın Tutuklanmasına Tepki

Gazetecilik meslek örgütleri, tutuklanan gazeteci Furkan Karabay için yaptığı açıklamada, basın özgürlüğünün tehlikede olduğunu belirterek, 'Gazetecilik suç değildir, Furkan Karabay serbest bırakılsın' çağrısında bulundu.

09.11.2024 23:27  Güncelleme: 23:32
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(ANKARA) - Gazetecilik meslek örgüteleri tarafından, tutuklanan gazeteci Furkan Karabay için yapılan açıklamada, "gazetecilik suç değil, Furkan Karabay serbest bırakılsın" denildi.

DİSK Basın İş ve Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalar ile gazeteci Furkan Karabay'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Yargılanan yalnızca Furkan Karabay değil bütün gazeteciler ve gazetecilik mesleğidir diyen DİSK Basın İş'in paylaşımı şu şekilde:

"Üyemiz, 10 Haber muhabiri Furkan Karabay tutuklandı. Karabay, ifadesi alınmadan savcılık tarafından doğrudan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi ve Karabay'ın tutuklanmasına karar verildi. Yargılanan yalnızca Furkan Karabay değil bütün gazeteciler ve gazetecilik mesleğidir. Uydurma suçlamalarla ve talimatla gerçekleşen bu karar gazetecilik mesleğine yönelik saldırıların bir parçasıdır. Bu saldırılar karşısında mesleğimizi ve halkın haber alma hakkını savunmaya devam edeceğiz. Gazetecilik suç değildir! Furkan Karabay derhal serbest bırakılsın!"

Türkiye'de basın özgürlüğünün giderek daha da büyük tehlike altında olduğunu belirten ÇGD ise şu paylaşımı yaptı:

"Türkiye'de basın özgürlüğü giderek daha büyük bir tehdit altına girmekte, gazeteciler seslerini duyurabilmek için giderek daha fazla baskıyla karşılaşmaktadır. Son olarak, 10 Haber muhabiri Furkan Karabay'ın, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanması ve kayyum atanmasıyla ilgili haberleri ve tweetleri nedeniyle tutuklanması, bu durumun somut bir örneğidir. Bir gazetecinin, yalnızca haber yapması ve kamuoyunu bilgilendirmesi nedeniyle tutuklanması, basın özgürlüğüne ve demokratik değerlere ciddi bir darbedir. Bu tür tutuklamalar, basının susturulması ve halkın gerçeklerden uzak tutulması anlamına gelir. Bu korku iklimine teslim olmayacağız! Yine haykırıyoruz: Gazetecilik suç değildir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gazeteci Furkan Karabay'ın Tutuklanmasına Tepki - Son Dakika

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