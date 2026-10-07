Gazeteci Hakan Tosun'un ölümüne ilişkin davada 2 sanık müebbet hapse çarptırıldı - Son Dakika
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Gazeteci Hakan Tosun'un ölümüne ilişkin davada 2 sanık müebbet hapse çarptırıldı

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Bakırköy 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Hakan Tosun'un ölümüne ilişkin davada sanıklar Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin'e kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi. Duruşmaya Tosun'un ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı; sanıklar SEGBİS ile savunma yaptı.

ESENYURT'ta evine yürüdüğü sırada darbedilerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun'un ölümüne ilişkin davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, sanıklar Abdurrahman Murat (18) ve Adnan Şahin'in (24) 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Gazeteci Hakan Tosun, 11 Ekim'de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evine yürüdüğü sırada Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin tarafından darbedildi. Saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tosun, 2 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hayatını kaybetti. Saldırının ardından gözaltına alınan Murat ve Şahin, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tosun'un ölümüne ilişkin davanın karar duruşması bugün Bakırköy 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıklar duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmaya Tosun'un ailesi, yakınları ve bazı meslektaşları katıldı. Cumhuriyet savcısı, daha önce açıkladığı mütalaasında sanıkların 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti.

'BENİM DARBEMLE KAFATASININ KIRILDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'

Sanık Abdurrahman Murat savunmasında, "Böyle bir olay yaşandığı için gerçekten çok üzgünüm. Ben esnaflık yaparım o caddede. Beni tahrik etti. Rahmetliyi gördüğümde saçı başı dağınık, üstü başı yırtıktı. Benim darbemle kafatasının kırıldığını düşünmüyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

'BENİM ORADAKİ TEK SUÇUM AMBULANSI ARAMAMAK'

Sanık Adnan Şahin ise "Benim yaptığım tek şey Abdurrahman'ı oradan uzaklaştırmaktı. Abdurrahman ile ortak hareket etmedim. İlk olayda Abdurrahman'ı oradan uzaklaştırdım. Abdurrahman ikinci kez olay yerine motorla gitti. Benim oradaki tek suçum ambulansı aramamaktı. Avukatların söylediklerine katılıyorum. Tanıklar yalan söylüyor. Abdurrahman'ı kurtarmak için suçu benim üzerime yıkmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

KARAR AÇIKLANDI

Taraflar ve avukatlarının savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin'in gazeteci Hakan Tosun'u 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Kaynak: DHA
Adnan Şahin3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Gazeteci Hakan Tosun'un ölümüne ilişkin davada 2 sanık müebbet hapse çarptırıldı - Son Dakika
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