Gazeteci Sinan Aygül, Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol tarafından tehdit edildi - Son Dakika
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Gazeteci Sinan Aygül, Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol tarafından tehdit edildi

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül, DEM Parti'li Tatvan Belediye Eş Başkanı Mümin Erol'un yaptığı haberler nedeniyle kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu belirtti.

10.10.2024 10:46  Güncelleme: 11:56
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(BİTLİS) - Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül, DEM Parti'li Tatvan Belediye Eş Başkanı Mümin Erol tarafından, Tatvan Belediyesi'ne ilişkin yaptığı haberler nedeniyle tehdit edildiğini açıkladı.

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül, DEM Parti'li Tatvan Belediye Eş Başkanı Mümin Erol tarafından yaptığı haberler gerekçe gösterilerek tehdit edildiğini duyurdu.

Belediye Başkanı Erol'un düzenlediği basın toplantısının ses kaydını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Aygül, "Yaptığım haberlerden sonra düzenledikleri basın toplantısında Mümin Erol bana yönelik ağır hakaret, tehdit ve iftiralarda bulunuyor. Geçtiğimiz yıl uğradığım saldırıya atıfta bulunarak 'Yarım bıraktıkları işi biz tamamlayacağız' diyor" mesajını paylaştı.

"Kendim bizzat dövecektim"

DEM Parti'li Tatvan Belediye Eş Başkanı Mümin Erol'un basın toplantılarında kullandığı ifadelerinde Aygül'e karşı hakaret ve tehdit içerikli ifadeler yer aldı. Erol, basın açıklamasında "Bizim bu halka sözümüz var, 'hiçbir gazeteciyi dövmeyeceğiz' diye. Sinan'ı gazeteci sıfatının dışında da dövmeyeceğim, bu sözümden dolayı. Eğer o sözü vermemiş olsaydım Sinan'ı bugün tekme tokat dövmeseydim namerttim. Bunu bu kadar net söylüyorum. Kendim bizzat dövecektim" ifadelerini kullandı.

"Ben sadece gazetecilik yaptım"

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül, yaşanan tehdit olayına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Toplantıdaki gazeteci arkadaşlar DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Rüştü Tiryaki ve Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan'a yaşananları ileterek tehdit edildiklerini, saldırı girişimi olduğunu söylemişlerdi. Bana ve diğer gazetecilere, bunun kabul edilebilir bir olay olmadığını, gerekeni yapacaklarını söylemişlerdi. Ne yazık ki ilgili kişiler bizi bir süre oyaladıktan sonra, işi sürüncemeye bırakıp, her seferinde kaçamak cevaplar verdiler en son "Biz bir şey yapamıyoruz" dediler. Bizi böyle oyalarken öte taraftan Mümin Erol, etrafında oluşturduğu rant çevresi ve parti içindeki destekçileri tarafından tehdit ve şantajlar devam ederek bambaşka bir noktaya ulaştı. Ben sadece gazetecilik yaptım, yaptığım bütün haberlerin, yazdığım her şeyin arkasındayım. Toplantı kaydını elime ulaştığı ilk gün kamuoyu ile paylaşmam gerekiyordu ancak DEM Partinin parti içi hukukuna saygı duydum, işletilmesini bekledim, bu konuda hata yaptım, özür dilerim. Toplantının kayıt altına alınmış olan kısmını içeren ses kaydına dokunmadan, yaşananları da olduğu gibi paylaşıyorum. Kayıttaki iddiaların tamamı yalan ancak yine de ayrıntılı bir şekilde hazırladığım video ile tek tek açıklayacağım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gazeteci Sinan Aygül, Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol tarafından tehdit edildi - Son Dakika

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