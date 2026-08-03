Gazeteci Tahir Sarıkaya Gözaltında - Son Dakika
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Gazeteci Tahir Sarıkaya Gözaltında

Gazeteci Tahir Sarıkaya Gözaltında
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Cem Küçük soruşturması kapsamında Tahir Sarıkaya gözaltına alındı, kaynağı belirsiz paralar tespit edildi.

Gazeteci Tahir Sarıkaya, Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube tarafından gözaltına alındı. Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gazeteci Tahir Sarıkaya Gözaltında - Son Dakika

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