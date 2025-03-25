Gazeteci Yasin Akgül ve Arkadaşlarına Tutuklama

(İSTANBUL) - AFP muhabiri Yasin Akgül ile Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nden Ufuk Demirbilek'in de aralarından olduğu on kişi, "Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama" suçundan tutuklandı.

CHP'nin Cumuhrbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı düzenlenen eylemleri takip eden AFP muhabiri Yasin Akgül ve Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yürütme Kurulu Üyesi Ufuk Demirbilek'in de aralarında bulunduğu 10 kişi savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle İstanbul 1.Sulh Ceza Hakimliği'na sevk edildi.

Gazeteci Akgül: "15 yıldır gazetecilik yapıyorum, işim gereği oradayım"

AFP muhabiri Akgül savunmasında, "İşim gereği orada bulunuyordum. 15 yıldır gazetecilik yapıyorum. Basın kartım bulunmaktadır, Cumhurbaşkanlığı komisyonundan basın kartımın faaliyete geçmesini bekliyorum" dedi.

Istanbul 1.Sulh Ceza Hakimliği, "Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama" suçunu gerekçe göstererek, aralarında AFP muhabiri Yasin Akgül, Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nden Ufuk Demirbilek'in de olduğu on kişinin tutuklanmasına karar verdi.