Gazeteciler Cemiyeti Başsavcıyı Ziyaret Etti

Anamur Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'yı makamında ziyaret etti.
Çatlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cemiyet Başkanı Zümrüt Cömertler ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.
Ziyarette, ilçedeki adli olaylar, basınla yürütülen istişareli çalışmalar ve doğru haberin kamuoyuna ulaştırılmasının önemi ele alındı.
