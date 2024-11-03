Gazetecilere Gözaltıya Tepki

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(ANKARA) - Medya Dayanışma Grubu, Halktv.com.tr Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe, Gazete Pencere Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nilay Can ve bazı haber sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürlerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Açıklamada "Basını susturarak ya da korkutarak, halkın doğru bilgiye ulaşması engellenemez" ifadelerine yer verildi.

Medya Dayanışma Grubu, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Yenidoğan Çetesi" soruşturması kapsamında Halktv.com.tr Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe, Gazete Pencere Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nilay Can ve çeşitli haber sitelerinin yazı işleri müdürlerinin gözaltına alınmasına ilişkin basın açıklaması yayımladı. "Basını susturarak ya da korkutarak, halkın doğru bilgiye ulaşması engellenemez" denilen açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Bir haberde yanlış veya eksik bilgi varsa, bunun düzeltilmesi için hukuk çerçevesinde pek çok demokratik yol bulunmaktadır. Ancak, gazetecilere yönelik gözaltı gibi baskıcı yöntemlere başvurulması, gazetecilik mesleğini ve özgür basını sindirme çabalarının bir göstergesidir. Demokrasilerde, basın özgürlüğüne yönelik bu tür müdahaleler asla kabul edilemez; basının halk adına güç odaklarını denetlemesi, demokrasinin temel taşlarından biridir. Basını susturarak ya da korkutarak, halkın doğru bilgiye ulaşması engellenemez. Türkiye'de, son dönemde uygulamaya sokulan dezenformasyon yasası ve şimdi Parlamento gündeminde olan, her konuya güvenlikçi yaklaşımın örneği 'etki casusluğu' gibi, halkın düşünce ve ifade özgürlüğünü sınırlandıran düzenlemeler, demokrasinin ruhuna aykırıdır. Bu tür yasalar, gazetecilerin haber yapma özgürlüğünü tehdit etmekte, haber verme görevini 'düşünmeyi yasaklayan' bir ortamla sınırlandırmaktadır. Basın özgürlüğünü yok eden bu tür yasaların kabul edilmesi, demokratik değerleri ayaklar altına almak anlamına gelir. Gazeteciler, halkın doğru seçimler yapabilmesi için bilgiye erişimini sağlamak zorundadır; bu, bir demokrasinin yaşaması için hayati bir görevdir.

"Bu gözaltı süreci gazetecileri yargı yoluyla baskı altına alma niyetini göstermektedir"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bu gözaltı süreci, gazetecilik faaliyetlerini suç kapsamına almaya çalışmakta, haberleriyle kamuoyunu bilgilendiren gazetecileri yargı yoluyla baskı altına alma niyetini göstermektedir. Basın mensuplarına yönelik bu tür baskıcı uygulamalar, gazetecilerin sadece işlerini yapmalarını engellemekle kalmamakta, aynı zamanda toplumun adalet duygusunu ve demokratik değerlere olan inancını da zedelemektedir. Medya Dayanışma Grubu olarak, bu tür antidemokratik uygulamaları kınıyoruz. Gazetecilere yönelik baskı ve yıldırma politikaları, demokratik bir toplumda asla kabul edilemez. Kamuoyunu aydınlatmak ve doğru bilgiye ulaşmak, her bireyin temel hakkıdır; bu hakkın önündeki engellerin kaldırılması için mücadeleye devam edeceğimizi belirtiriz. Basın özgürlüğü, demokrasimizin teminatıdır ve gazetecilere yönelik her türlü baskıya karşı toplumun tüm kesimlerini duyarlı olmaya davet ediyoruz."