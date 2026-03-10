Gazetecilere İngilizce Sertifika Töreni - Son Dakika
10.03.2026 10:17
AGC, TED işbirliğiyle gazetecilere İngilizce dil eğitimi sertifikalarını dağıttı.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ile TED işbirliğinde "Gazetecilere Yönelik İngilizce Dil Eğitimi Programı"na katılanlara sertifikaları verildi.

Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen sertifika törenine, AGC Başkanı İdris Taş, AGC yönetim kurulu üyeleri, eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

Taş, törende yaptığı konuşmada, AGC'nin eğitim faaliyetleri ve projeleriyle adından söz ettirdiğini ifade etti.

Gazetecilerin 180 saatlik bir İngilizce eğitimini tamamladığını kaydeden Taş, yaklaşık bir yıl süren ve TED işbirliğiyle düzenlenen programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Taş, "Her yıl milyonlarca yabancı misafiri ağırlayan Antalya'da görev yapan gazetecilerin yabancı dil gelişimlerine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduk. Meslektaşlarımızın, mesleki gelişimlerini sağlayacak farklı eğitim programlarını da projelendiriyoruz." dedi.

Konuşmaların sonunda kursiyerlere sertifikaları verildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:41
