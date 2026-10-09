Gazetecilere soruşturma ve Mustafa Balcı\'nın gözaltısına Basın-İş\'ten tepki geldi

(ANKARA) - DİSK Basın-İş, gazeteciler İsmail Saymaz, Şaban Sevinç ve Murat Ağırel hakkında fon soruşturmasına ilişkin ifadeleri nedeniyle soruşturma açılması, muhabir Mustafa Balcı'nın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Sendika'dan yapılan açıklamada, "Soru sormak, gerçeği aramak suç değildir, gazetecilerin görevi kamuoyunu aydınlatmaktır. Gözaltı ve soruşturma kararları derhal kaldırılmalıdır" denildi.

DİSK'e bağlı Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (Basın-İş), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gazeteciler İsmail Saymaz, Şaban Sevinç ve Murat Ağırel hakkında fon soruşturmasına ilişkin ifadelerinden dolayı soruşturma açılmasına tepki gösterdi. Paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Aynı soruşturma kapsamında Mustafa Balcı, ifadeye çağrılması üzerine bugün Çağlayan Adliyesi'ne gideceğini bildirmesine rağmen gece yarısı gözaltına alındı. Fon soruşturmasını gündeme getiren, gerçekleri ortaya çıkarmak için kamu adına soru soran gazetecilerin yargı baskısı ve gözaltılarla susturulmaya çalışılmasını kınıyoruz. Soru sormak, gerçeği aramak suç değildir, gazetecilerin görevi kamuoyunu aydınlatmaktır. Gözaltı ve soruşturma kararları derhal kaldırılmalıdır" denildi.