Gazetecilerin İfadeye Çağrılması Basına Yapılan Baskılara Dikkat Çekti

06.11.2025 12:51
DEM Parti, gazetecilerin Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmasını, basına yönelik baskıların bir parçası olarak değerlendirerek, bu duruma karşı çıkıldığını açıkladı.

(ANKARA) - DEM Parti'den gazeteciler Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan'ın sabah saatlerinde ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube'ye götürülmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Gazetecilerin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sabah saatlerinde ifadeye çağrılması, basına yönelik devam eden baskıların son halkasıdır. Son dönemlerde özellikle İstanbul'daki yargı çevrelerinde görülen bu anlayıştan, basını dizayn etme çabasından artık vazgeçilmelidir" denildi.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabında gazeteci Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan'ın sabah saatlerinde ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube'ye götürülmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gazetecilerin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sabah saatlerinde ifadeye çağrılması, basına yönelik devam eden baskıların son halkasıdır. DEM Parti olarak medyaya yönelik bu baskıların dün olduğu gibi bugün de karşısındayız. Son dönemlerde özellikle İstanbul'daki yargı çevrelerinde görülen bu anlayıştan, basını dizayn etme çabasından artık vazgeçilmelidir. Bu ülkenin ihtiyacı daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük ve barıştır."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
