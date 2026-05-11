Gazetecilik Suç Değildir

11.05.2026 19:56
Recai Aksu, Silivri'deki casusluk davasını hukuk skandalı olarak nitelendirdi ve basın özgürlüğünü savundu.

Habera: Oktay YILDIRIM - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) Silivri'de devam eden 'casusluk davası'nı takip etmek için Almanya'dan gelen Avrupa Türk Gazeteciler Birligi Baskani Recai Aksu "Bir kere iddianameye baktığın zaman iddianameyi kabul edilebilir bir durum da değil yani. Yani oradaki avukatlara baktım. Avukatları izledim. Böyle bir gözlemci gözüyle baktım. Yani elbette ki Merdan Yanardağ'ı da buraya desteklemeye geldik. Merdan da benim yol arkadaşım, gazeteci arkadaşımdır birlikte mücadele veriyoruz" dedi.

Silivri'de devam eden İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanadağ ve İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın sanık olduğu 'casusluk davası'nı takip etmek için Almanya'dan gelen Avrupa Türk Gazeteciler Birliği Bşaknı Recai Aksu ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR"

"Gördüğüm kadarıyla bir hukuk skandalıydı. Yani yani uzun yıllar eski Milliyet gazetesi çalışanı bir gazeteciyim aynı zamanda. En sonunda TELE1'in Avrupa temsilciliğini yaptım. Süreç içerisinde Almanya'da bu Cemalettin Kaplan davası vardı. O davayı da izlemiş bir gazeteci olarak bir karşılaştırma yaptım içeride. O gördüğüm şeyi söylemek istiyorum. Devletin güvenliğini tehdit eden davalara bakan bir eyalet mahkemesi vardı. O mahkemedeki davada izlediğim bir şey vardı. ya böyle bir şey olamaz. Yani gerçekten böyle bir dava olamaz. Bir kere iddianameye baktığın zaman iddianameyi kabul edilebilir bir durum da değil yani. Yani oradaki avukatlara baktım. Avukatları izledim. Böyle bir gözlemci gözüyle baktım. Yani elbette ki Merdan Yanardağ'ı da desteklemeye geldik. Merdan da benim yol arkadaşım, gazeteci arkadaşımdır, birlikte mücadele veriyoruz. Türkiye'de basın özgürlüğünü savunuyoruz... Bir kere basın özgürlüğü çok önemli. Mehmet Şimşek buraya insanların yatırım yapmasını istiyor. ya kardeşim Türkiye'de hukukun olmadığı bir yerde sen buraya yatırım için para getirebilir misin? Ben bugünkü davada onu gördüm. Bir kere basın özgürlüğünün olmadığı bir yere kimse para da getirmez, bir şey getirmez. Suçsuz yere insanları burada yatıramazsınız. Bir televizyon kanalına el koyamazsınız. Gazetecilik suç değildir diyelim ve bütün Türkiye'deki basın özgürlüğünü savunalım"

Kaynak: ANKA

