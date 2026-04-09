Gazi Hacı Osman Doğaç'ın Yürek Burkan Hayat Hikayesi

Balkan Savaşları sırasında Saraybosna'dan Sakarya'nın Geyve ilçesine göç eden Gazi Hacı Osman Doğaç, Çanakkale Cephesi'nde savaşırken sağ kolunu kaybetti ve 5 yıl esir düştü. Esaret sırasında ailesinden hiç haber alamayan Doğaç, Türkiye'ye döndüğünde üç erkek kardeşinin şehit düştüğünü, annesi, eşi, çocukları ve kız kardeşlerinin ise kolera salgınında vefat ettiğini öğrendi. Hayatında sadece iki kere ağladığı belirtilen Doğaç, bu acıları yaşadıktan sonra benzer kaderi paylaştığı bir kadınla evlendi ve bu evlilikten kızı Fatma Fazlıoğlu dünyaya geldi.

Şu anda 98 yaşında olan ve Alzheimer hastalığıyla mücadele eden Fatma Fazlıoğlu, babasının zorlu yıllarını hatırlayarak onunla gurur duyduğunu ifade etti. Fazlıoğlu, babasının ahlakı nedeniyle tüm mahallenin saygı duyduğunu belirtti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görme hayalini dile getirdi. Gazi Hacı Osman Doğaç, 1958 yılında 79 yaşında vefat etti.