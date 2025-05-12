Gazi Kemal Kırkbeş Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazi Kemal Kırkbeş (70) Kastamonu'da defnedildi.

Edirne'de 1975 yılında askerliğini yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu gazi olan Kırbeş, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybetti.

Kırkbeş'in cenazesi memleketi Kastamonu'nun Devrekani ilçesine getirildi.

Arslanbey köyünde kılınan cenaze namazının ardından Kırkbeş'in naaşı aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Kaymakam Hüseyin Çamkerten, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.