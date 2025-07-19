Gazi Mehmet Yüksel’in Kıbrıs Anıları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazi Mehmet Yüksel’in Kıbrıs Anıları

Gazi Mehmet Yüksel’in Kıbrıs Anıları
19.07.2025 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapan gazi Mehmet Yüksel, babasına yazdığı mektubu şiire dönüştürdü.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan ve adadan babasına edebi bir dille yazdığı mektup ilk şiiri olan gazi Mehmet Yüksel, o günlere dair anılarını unutamıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Ada'ya barış ve huzuru getirmek amacıyla 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Mehmet Yüksel, burada 6,5 ay görev yaptı.

Yüksel'in, bu dönemde Kıbrıs'tan babasına yazdığı ve duygularını edebi bir dille anlattığı mektubu, komutanının dikkatini çekti.

Komutanının beğendiği mektubu bölüğe okumasından sonra şiir yazmaya başlayan Yüksel, aradan geçen 51 yılda 250'den fazla şiir kaleme aldı.

Bir kamu kurumundan emekli olan evli ve 3 çocuk ile 4 torun sahibi 72 yaşındaki muharip gazi Mehmet Yüksel, AA muhabirine, askerliğini Gaziantep'te yaparken 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs'a gittiğini söyledi.

Kıbrıs'a giderken Kurtuluş Savaşı gazisi babasının anlattığı anılarının aklına geldiğini belirten Yüksel, "Babam da gazi olduğu için savaş anılarını çok anlatırdı. Az çok beynimde bir şey oluştu. 'Biz de savaşa gidiyoruz, ileride sağ kalırsam babam gibi anılarımı anlatırım' gibi bir şey uyandı. Allah'a şükrettim, bize de böyle bir kutsal görevi nasip kıldı diye. Sabah namazı zamanı, şafak vakti Kıbrıs'a yanaştık." dedi.

Harekatta kara piyadelerine kendilerinin destek verdiğini dile getiren Yüksel, unutulmaz anılar yaşadıklarını vurguladı.

Askerde "Ali" ismindeki arkadaşının 3 Rum askerini esir aldığı günü unutamadığını belirten Yüksel, şöyle konuştu:

"Arkadaşlar dediler ki, 'Bizim Ali esir almış, getiriyor'. Yahu bizim Ali bu işi yapamaz, çünkü ilkokul mezunuydu. Bölükte bulaşık yıkar, ayakkabı boyardı. Ali'den öyle bir hizmet beklemiyorduk. Yani bizim bir ilkokul mezunu askerimizin 3 Rum askerini esir alması bana, 'Bir Türk 100 düşmana bedel' sözünü hatırlattı. Bunu hiç unutamıyorum ve Türklüğümle onur duyuyorum."

Kıbrıs'tan babasına mektup yazarak sağ salim olduklarını bildirmek istediğini aktaran Yüksel, babasının da neler olduğunu anlatması için kendisinden başka mektuplar istediğini söyledi.

"Türk milleti anasından asker doğar, asker ölür"

Babasına mektubu şiir tarzında yazdığına değinen Yüksel, mektubunda şu ifadelere yer verdiğini anlattı:

"Baba, Kıbrıs'a niye gittiğimi söylüyorum. Bir feryat duyuldu gece Kıbrıs'tan. Teçhizat kuşandık, Kıbrıs'a geldik baba. Rumlar kudurmuştu hırstan. Aşıyı yapmaya Kıbrıs'a geldik baba. Tekbir sedasıyla vardık Ada'ya. Sığınmıştı soydaşlar Hakk'a, Hüda'ya. Konuştu Türk'ün silahı, feryat sedaya, soyunu korumak için Kıbrıs'a geldik baba. Unutma hey Yunan sakın bizleri. Kıbrıs'ta da denize döktük sizleri. Burada da çizdik zafer izleri. Onlara dersi tekrar için Kıbrıs'a geldik baba."

Yazdığı ilk şiirin askerdeyken babasına yazdığı bu şiir olduğunu dile getiren Yüksel, o günden bu yana 250 şiir yazdığını ve bunları bastırdığı kitabında topladığını kaydetti.

Her Türk'ün asker doğduğunu vurgulayan Yüksel, "Türk milleti anasından asker doğar, asker ölür. Onun için 50 yıl da geçse, 100 sene de geçse her zaman bu yurdun askeriyiz. Her zaman da askerliğe hazırız, cepheye gitmeye hazırız. Vatanımızı korumakla mükellef olduğumuzu hiçbir zaman aklımızdan silmeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kıbrıs Barış Harekatı, Mehmet Yüksel, Kültür Sanat, Edebiyat, Güncel, Kıbrıs, Kültür, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazi Mehmet Yüksel’in Kıbrıs Anıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
MİT raporu ortaya çıktı Zeki Doruk’un çocuklarının isim babası terörist elebaşıymış MİT raporu ortaya çıktı! Zeki Doruk'un çocuklarının isim babası terörist elebaşıymış
Mastercard ve Visa’ya soruşturma başlatıldı Mastercard ve Visa'ya soruşturma başlatıldı
İzinsiz kullanım teyit edildi Nuri Bilge Ceylan’a telif şoku İzinsiz kullanım teyit edildi! Nuri Bilge Ceylan'a telif şoku
DEM Parti’nin ismi değişebilir İşte masadaki en güçlü öneri DEM Parti'nin ismi değişebilir! İşte masadaki en güçlü öneri
Çocukluk arkadaşları boş arazide ölü bulundu Çocukluk arkadaşları boş arazide ölü bulundu
Hobi bahçesinde yaban arılarının yuvasını bozan vatandaşın acı sonu Hobi bahçesinde yaban arılarının yuvasını bozan vatandaşın acı sonu
Yasak aşk dehşeti Eski sevgilisinin ailesi işkence edip uzuvlarını kopardı Yasak aşk dehşeti! Eski sevgilisinin ailesi işkence edip uzuvlarını kopardı
Türk vatandaşlarına Schengen müjdesi Türk vatandaşlarına Schengen müjdesi
Galatasaray’da mutlu son Osimhen transferinde tek bir madde kaldı Galatasaray'da mutlu son! Osimhen transferinde tek bir madde kaldı
4 çocuk annesi evinde vahşice öldürüldü 4 çocuk annesi evinde vahşice öldürüldü

09:40
Sektörün en iyilerindendi 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğine geldi
Sektörün en iyilerindendi! 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğine geldi
08:48
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
08:35
YKS birincileri hangi illerden çıktı İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
14:11
Gece kulübünde tanıştığı adama otelde uyuşturucu verip 18 bin dolarlık saatini çaldı
Gece kulübünde tanıştığı adama otelde uyuşturucu verip 18 bin dolarlık saatini çaldı
14:02
Trafik kazası geçiren eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu hayatını kaybetti
Trafik kazası geçiren eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu hayatını kaybetti
14:01
Benzema’nın son hali şaşırttı Arabistan’da 10 yaş yaşlandı
Benzema'nın son hali şaşırttı! Arabistan'da 10 yaş yaşlandı
13:59
Milyonlarca öğrenciyi üzecek haber Ramazan Bayramı tatili yok
Milyonlarca öğrenciyi üzecek haber! Ramazan Bayramı tatili yok
13:58
Nilperi Şahinkaya’dan aşk iddialarına net yanıt: Hayatımda kimse yok, önceliğim annem
Nilperi Şahinkaya'dan aşk iddialarına net yanıt: Hayatımda kimse yok, önceliğim annem
13:36
Süper Lig’den Suudi Arabistan’a gitti
Süper Lig'den Suudi Arabistan'a gitti
13:20
Komisyon için ilk adım Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi
Komisyon için ilk adım! Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi
13:17
Türkiye’nin Suriye planı Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
Türkiye'nin Suriye planı! Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
13:09
Trafikte ’kaynak’ yapanlar yandı Polis tek tek tespit edip, 4 milyon lira ceza kesti
Trafikte 'kaynak' yapanlar yandı! Polis tek tek tespit edip, 4 milyon lira ceza kesti
13:09
4 çocuk annesi evinde vahşice öldürüldü
4 çocuk annesi evinde vahşice öldürüldü
13:03
Galatasaray’da mutlu son Osimhen transferinde tek bir madde kaldı
Galatasaray'da mutlu son! Osimhen transferinde tek bir madde kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2025 11:25:20. #7.11#
SON DAKİKA: Gazi Mehmet Yüksel’in Kıbrıs Anıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.