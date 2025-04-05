Gazi Osman Paşa, ölümünün 125. yılında doğum yeri Tokat'ta anıldı - Son Dakika
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Gazi Osman Paşa, ölümünün 125. yılında doğum yeri Tokat'ta anıldı

Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, ölümünün 125. yılında doğum yeri Tokat'ta törenle anıldı.

05.04.2025 12:16
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Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, ölümünün 125. yılında doğum yeri Tokat'ta törenle anıldı.

Gazi Osman Paşa Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu törende yaptığı konuşmada, binlerce yıllık Türk tarihinin sayısız kahramanlar ve kahramanlıklarla dolu olduğunu söyledi.

Bu kahramanlardan birinin dünya tarihinin en büyük komutanlarından olan Gazi Osman Paşa'nın Anadolu'da Türk-İslam medeniyetinin mayası olan Tokat'tan çıktığını söyledi.

Yazıcıoğlu, Plevne Müdafaası'nın dünyada eşine az rastlanır bir komutanlık dehasıyla destana dönüştüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Rus ordusunun Plevne'yi ele geçirmek için yaptığı üç büyük saldırıyı kahramanca püskürten Osman Paşa ve askerleri, vatan sevgisi, iman gücü ve azimle tarih yazmıştır. Plevne Müdafaası, yalnızca bir savaş değil, Türk milletinin bağımsızlık aşkının, fedakarlığının ve inancının bir nişanesidir. Gazi Osman Paşa'nın ruhu, Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te diktiği sancağın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul surlarına taşıdığı hilalin, Yavuz'un şarka uzanan iradesinin bir tezahürüdür. Bugün bizlere düşen vazife yalnızca onu anmak değil, onun izinden gitmektir. Vatan aşkıyla, Türklük şuuruyla, milli ve manevi değerlerimize sımsıkı sarılarak, bizlere emanet bırakılan bu kutlu mirasa sahip çıkmaktır. Dün Plevne'de imanla şahlanan irade, bugün de aynı heyecan ve kararlılıkla dimdik ayaktadır. Türk milleti, bin yıldır olduğu gibi, şehitlerinin kanıyla sulanmış bu aziz vatanın, namus bildiği kutsal emanetlerin yılmaz bekçisi olmaya devam edecektir."

Törene Vali Abdullah Köklü, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Piyade Albay Sebahattin Altınordu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük ile vatandaşlar katıldı.

Tokat'ta Gazi Osman Paşa'nın adı yaşatılıyor

Tokat'ta 1833 yılında doğan, Osmanlı-Rus Savaşı'nın Plevne Savunmasında gösterdiği başarıyla adını tarihe yazdıran Gazi Osman Paşa'nın adı Tokat'ta köye, üniversiteye, müzeye, okullara, stadyuma, bulvara ve pek çok yere verilerek yaşatılıyor.

Kentte müzeye dönüştürülen iki katlı ahşap evde ise Gazi Osman Paşa'nın balmumu heykeli yer alıyor. Ayrıca Gazi Osman Paşa'nın madalyalarının bazıları ile Osmanlı Arşivi'ndeki Plevne Savaşı ile ilgili belgeler bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazi Osman Paşa, ölümünün 125. yılında doğum yeri Tokat'ta anıldı - Son Dakika

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