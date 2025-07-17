Gazi Polise Yumruk Atan Şahısların Serbest Bırakılması Kınandı

'BU ŞAHISLARIN ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK SERBEST BIRAKILMASI KABUL EDİLİR DURUM DEĞİLDİR'

Samsun'da gazi polis memuruna yumruk atılıp tişörtünün yırtılması olayıyla ilgili Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yılmaz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Samsun'da gazimize yapılan saldırıyı üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Öğrendiğimiz kadarıyla saldırıyı gerçekleştiren şahıslar ifadeleri alınarak serbest bırakılmışlardır. Bir gaziye saldıracak ve darbedecek kadar alçalmış bu şahısların elini kolunu sallayarak serbest bırakılması kabul edilir durum değildir. Gazisine ve şehidine saygı duymayan bu şahısların ceza almaları konusunda Vakıf olarak elimizden gelen her türlü girişimi yapacağımızdan kimse şüphe duymasın. Böylesi hassas bir süreçte gazimize yapılan menfur saldırıyı kınıyor, saldırganları lanetliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Emre ÖNCEL/SAMSUN,