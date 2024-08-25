Gazi Teknopark, Amsterdam'da ikinci irtibat ofisini açtı

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Gazi Teknopark Genel Müdürü Elif Başak Teksin, Londra'nın ardından ikinci irtibat ofislerini Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da açtıklarını belirterek, "Yurt dışı irtibat ofisleri, özellikle Batı Avrupa'da stratejik konumda bulunarak firmalarımızın bölgesel dinamikleri yakından takip etmelerine olanak tanıyor." dedi.

Teksin, AA muhabirine, Gazi Üniversitesinin güçlü akademik ve vizyoner desteğiyle 2008'den bu yana faaliyetlerini sürdüren Gazi Teknopark'ın, ulusal teknoloji ve inovasyon ekosisteminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Gazi Teknopark olarak 2015'ten bu yana sürdürdükleri yurt dışı çalışmalar ve sektörel ticaret heyet ziyaretleri sonrası ilk yurt dışı irtibat ofisini İngiltere'nin başkenti Londra'da açtıklarını anlatan Teksin, şöyle konuştu:

"Gazi Teknopark olarak, Londra'daki ilk yurt dışı irtibat ofisimizin ardından, küresel çapta etkinliğimizi artırmak ve firmalarımızın uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırmak adına ikinci irtibat ofisimizi Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da açtık. Gazi Teknopark'ın globalleşme stratejisinde önemli bir yer tutan yurt dışı irtibat ofisleri, özellikle Batı Avrupa'da stratejik konumda bulunarak firmalarımızın bölgesel dinamikleri yakından takip etmelerine olanak tanıyor."

Firmalar, danışmanlık hizmeti de alabilecek

Teksin, Londra İrtibat Ofisinin kurulmasından sonra elde edilen başarılı geri dönüşler ve firmaların gösterdiği yoğun ilginin, Gazi Teknopark'ın globalleşme sürecini hızlandırmasını sağladığını ifade ederek, Avrupa'nın teknoloji ve inovasyon alanındaki güçlü altyapısı ve dinamik ekosistemiyle öne çıkan Amsterdam'da açılan ofisin de firmalara Batı Avrupa pazarına daha etkin giriş yapma imkanı sunacağını bildirdi.

Kurulan yeni irtibat ofisinde Cloud Workbench B.V.-Orange Camp ile işbirliği yapıldığı bilgisini veren Teksin, şunları kaydetti:

"Hollanda merkezli Orange Camp hem yerel hem de küresel alanda faaliyet gösteren firmaların büyümelerine destek olmayı amaçlıyor. Şirket, B2B toplantıları, ağ oluşturma oturumları ve danışmanlık hizmetleri sunarak firmaların iş ağlarını genişletmelerine ve küresel pazarda etkin bir rol almalarına yardımcı oluyor. Gazi Teknopark olarak bu yeni irtibat ofisinin firmalarımıza birçok fayda sağlayacağına inanıyoruz. Firmalarımız, Amsterdam'daki ofis alanını kullanmanın yanı sıra Hollanda ve Batı Avrupa'da şirketleşme, pazar araştırması, pazara giriş, lokalleşme, satış, pazarlama, yatırımcıya erişim, teşvik ve hibe mekanizmalarına erişim gibi konularda danışmanlık hizmeti alabilecekler. Bu destekler, firmalarımızın uluslararası pazarlarda daha güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme elde etmelerine katkıda bulunacak."

Teksin, bu ofisin, Gazi Teknopark'ın dünya çapında daha geniş etki alanı oluşturma hedefine ulaşma yolunda atılmış önemli adım olduğunu belirterek, gelecek dönemde globalleşme süreçlerini daha da hızlandıracaklarını sözlerine ekledi.