Gazi Üniversitesi Hastanesinde Özel Gereksinimli Hastalar İçin Ameliyathane Açıldı

Güncel

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde özel gereksinimli çocuk ve yetişkinlerin diş tedavisine yönelik ameliyathane açıldı.

Gazi Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, özel gereksinimleri bulunan çocuk ve erişkin hastalara ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin ameliyathane ortamında genel anestezi ile güvenli şekilde sağlanabilmesi amacıyla hastane bünyesinde yeni bir ameliyathane faaliyete alındı.

Ameliyathanenin açılışına Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fazlı Polat, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kahraman Güngör, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Ceylan, Gazi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Bostancı ile öğretim elemanları ve sağlık çalışanları katıldı.

Açılış kurdelesini keserek ameliyathanede incelemelerde bulunan Prof. Dr. Yıldız, ???????özel gereksinimli çocuk ve erişkin hastaların ağız ve diş sağlığı problemlerinin başarıyla tedavi edilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tip tedavilerin daha fazla sayıda kişiye ulaşması için gerekeni yapacaklarının altını çizdi.

Hastanenin E Blok, 8'inci katında hizmete sunulan ameliyathanede dolgu, kanal tedavisi, diş taşı temizliği ve çekim gibi birçok alanı içeren işlemler tek bir seansta yapılarak özel gereksinimli hastaların ağız ve diş sağlığı problemleri çözüme kavuşturuluyor.

Ameliyathanede, haftada 2 gün özel gereksinimi olan çocuk ve erişkin hasta kabulü yapılıyor.