Gaziantep AFAD, 106'ncı Topçu Alay personeline enkazda arama kurtarma eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep AFAD, İslahiye 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı personeline enkazda arama kurtarma eğitimi verdi. Eğitimle personelin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, afetlere müdahale kapasitesinin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlandı.
Gaziantep AFAD ekiplerince İslahiye 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı personeline enkazda arama kurtarma eğitimi verildi.
Olası afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla düzenlenen eğitimde, askeri personelin arama kurtarma konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.
Eğitimle afet durumlarında kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi de amaçlandı.
Gaziantep AFAD yetkilileri, afetlere hazırlık kapsamında eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.
Kaynak: AA
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