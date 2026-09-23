Gaziantep Araban'da fıstık tanıtımında 500-600 yıllık ağaçlar hâlâ meyve veriyor - Son Dakika
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Gaziantep Araban'da fıstık tanıtımında 500-600 yıllık ağaçlar hâlâ meyve veriyor

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Gaziantep Araban\'da fıstık tanıtımında 500-600 yıllık ağaçlar hâlâ meyve veriyor
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Gaziantep Araban'da düzenlenen fıstık hasadı ve tanıtım programında Kaymakam Ferhat Salih Ceylan açıklama yaptı. Programda Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, ilçedeki bahçelerde 500 ila 600 yıllık ağaçların hâlâ meyve verdiğini aktardı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, Antep fıstığı hasadı ve tanıtım programı gerçekleştirildi.

Araban İlçesi Ziraat Odası Başkanlığı koordinesinde düzenlenen program, Gökçepayam Mahallesi Muhtarı ve Antep fıstığı üreticisi Ramazan Türkan'ın bahçesinde yapıldı.

Araban Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hasat için vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Yeni hasat döneminin bölgeye ve üreticilere hayırlı olmasını dileyen Ceylan, şunları ifade etti:

"Her zaman devletimizin vazifelisi ve bu toprakların emekçileri ile sahipleri olarak buradaki vatandaşlarımızla beraber iyi günde kötü günde bir arada olacağız. Araban'ımızın fıstığının da gelecek yıllarda ki tanıtımında, ilgi ve alakayı artırmak için elimizden gelen tüm çabayı ve gayreti sarf edeceğiz."

Araban İlçesi Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun ise ilçedeki Antep fıstığı bahçelerinde her biri 500 ila 600 yıllık olan ağaçların hala meyve verdiğini aktardı.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Servet Aslan, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Ramazan Kartal, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Hasan AltunGaziantepEkonomiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Araban'da fıstık tanıtımında 500-600 yıllık ağaçlar hâlâ meyve veriyor - Son Dakika
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