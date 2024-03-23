Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB için teknik inceleme yapıldı

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Gaziantep'te, Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) alan belirlemesi için teknik inceleme programı düzenlendi.

Gaziantep Sanayi Odası'ndan (GSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, sektör için kritik önem taşıyan ve ilk çalışmalarına 2016 yılında başlanan, 2019'da Oğuzeli ilçesine bağlı Körkün bölgesinde yer seçimi yapılan ve 2022 yılında tüzel kişiliği oluşturulan Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulacağı alanda protokolün katılımıyla teknik inceleme gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Ferhan Sağım, OSB'nin ayakkabı ve terlik sektörü adına Gaziantep'te yeni bir sayfa açılacağını söyledi.

İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin tamamlanmasıyla birlikte tüm unsurların bir arada olacağını belirten Sağım, "Bu sayede, katma değerli üretim, markalaşma ve yeşil üretim kriterlerine uyumluluk gibi her alanda hızla mesafe kat edeceğiz. Bu vesileyle emeği olan herkese teşekkür ediyor ediyorum." dedi.

Programa, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım katıldı.