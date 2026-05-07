Gaziantep Botanik Bahçesi'nde Küçük Balaban Görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep Botanik Bahçesi'nde Küçük Balaban Görüntülendi

07.05.2026 09:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçük balaban kuşu, Gaziantep Botanik Bahçesi'nde balık avlarken görüntülendi.

Gaziantep Botanik Bahçesi'nde küçük balaban (xobrychus minutus) kuşu, balık avlarken görüntülendi.

Büyükşehir Belediyesince, kent merkezinde 17 bin metrekarelik arazi üzerine kurulan bahçede farklı familyalardan yaklaşık 1000 bitki yer alıyor.

Biyolojik çeşitliliğiyle farklı türdeki kuşların da uğrak yeri olan botanik bahçesinde, balıkçıl familyasında yer alan küçük balaban (xobrychus minutus) kuşu, yapay gölette balık avlarken görüldü.

Küçük balaban hakkında

Küçük balaban kuşu, kanat örtülerindeki açık renkli belirgin panelin siyah kanat telekleriyle ve koyu sırtıyla oluşturduğu kontrastla diğer türlerden ayırt edilir. Dişisi erkeğe benzer ancak daha soluk renklidir, üst tarafı hafif kızıla çalar ve üstünde sarımsı çizgiler vardır, alt tarafıysa sütlü kahverengi çizgilidir. Genci daha sık sarımsı ve kahverengi çizgilidir, kanat örtüsü paneli daha soluk renkli ve çizgilidir. Bacakları yeşilimsi veya sarımsıdır. Çoğunlukla uçarken görülür, havalandığında yakına uçar, kanatlarını ani vuruşlarla çırpar ve bitki örtüsü içine dalarak kaybolur. Bitki örtüsü açısından zengin nehirler, göletler ve göllerde bulunur. Balıkçılgiller familyasına ait bir kuş türü olan küçük balaban, Afrika, orta ve güney Avrupa, batı ve güney Asya ve Avustralya'da yayılış gösterirler.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep Botanik Bahçesi'nde Küçük Balaban Görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday İşte ilk sözleri Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri
Rapçi Mero Kur’an tilavetiyle mest etti Rapçi Mero Kur’an tilavetiyle mest etti
ABD ve İran, savaşı sona erdirmek için anlaşmak üzere ABD ve İran, savaşı sona erdirmek için anlaşmak üzere
Aldığı sıfır araçla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu: Artık binmek istemiyorum Aldığı sıfır araçla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu: Artık binmek istemiyorum
Çirkinler’e operasyon 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Çirkinler'e operasyon! 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Aziz Yıldırım’ın kızından babasının adaylığı sonrası bomba paylaşım Aziz Yıldırım'ın kızından babasının adaylığı sonrası bomba paylaşım

09:19
Boğanın ezdiği kovboy hayatını kaybetti
Boğanın ezdiği kovboy hayatını kaybetti
09:13
Mauro Icardi’ye özel veda
Mauro Icardi'ye özel veda
09:05
Barış Manço’nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci evinde ölü bulundu
Barış Manço'nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci evinde ölü bulundu
08:39
ABD’ye en yakın müttefikinden darbe Dev operasyonu durduran rest
ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest
08:28
İstanbul’da tepki çeken görüntü Genç kızı gizlice kayda aldı
İstanbul’da tepki çeken görüntü! Genç kızı gizlice kayda aldı
08:12
Suriye’de Hizbullah’a operasyon: Üst düzey isimlere suikast iddiası
Suriye'de Hizbullah'a operasyon: Üst düzey isimlere suikast iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 09:29:37. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep Botanik Bahçesi'nde Küçük Balaban Görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.