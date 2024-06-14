Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Kurban Bayramı Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin, mesajında Kurban Bayramı'nın Allah'a yaklaşma ve iyilik arayışı olduğunu vurgulayarak, bayramların ruhunu ve coşkusunu uzun asırlar boyunca içlerine sindirmiş bir medeniyetin temsilcileri olarak bayramlara olan hassasiyetlerini hiçbir zaman kaybetmeyeceklerine inandığını belirtti. Şahin, vatandaşların ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, bu bayramın millete ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

14.06.2024 16:05
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, Kurban Bayramı'nın, Allah'a yaklaşma, iyiye, güzele ve hakikate ulaşma arayışı olduğunu belirtti.

Kurbanın Allah'a teslimiyetin sembolü olduğunu ifade eden Başkan Şahin, şunları kaydetti:

"Bayramların ruhunu ve coşkusunu, bayramların vesile kıldığı kardeşlik duygularını uzun asırlar boyu içimize sindirmiş, bu maneviyatı tüm yıla yaymış bir büyük medeniyetin temsilcileri olarak, bayramlarımıza olan hassasiyetimizi hiçbir zaman kaybetmeyeceğimize yürekten inanıyorum. Vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor, bu bayramın, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluğu getirmesini yürekten diliyorum."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
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