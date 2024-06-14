Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Kurban Bayramı Mesajı

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, Kurban Bayramı'nın, Allah'a yaklaşma, iyiye, güzele ve hakikate ulaşma arayışı olduğunu belirtti.

Kurbanın Allah'a teslimiyetin sembolü olduğunu ifade eden Başkan Şahin, şunları kaydetti:

"Bayramların ruhunu ve coşkusunu, bayramların vesile kıldığı kardeşlik duygularını uzun asırlar boyu içimize sindirmiş, bu maneviyatı tüm yıla yaymış bir büyük medeniyetin temsilcileri olarak, bayramlarımıza olan hassasiyetimizi hiçbir zaman kaybetmeyeceğimize yürekten inanıyorum. Vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor, bu bayramın, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluğu getirmesini yürekten diliyorum."