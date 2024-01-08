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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Depremden Etkilenen Öğrencilere Nakdi Destek Verecek - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Depremden Etkilenen Öğrencilere Nakdi Destek Verecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ikamet eden üniversite öğrencilerine 6 Şubat'taki depremlerden dolayı 2 biner lira nakdi destek sağlayacak. Belediye Başkanı Fatma Şahin, deprem bölgesindeki öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu kararı aldıklarını belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Depremden Etkilenen Öğrencilere Nakdi Destek Verecek
08.01.2024 - 18:53,
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ikamet eden üniversite öğrencilerine 2 biner lira nakdi destek verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ocak ayı meclis toplantısında, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı için üniversite öğrencilerine nakdi destek verilmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ikamet eden üniversite öğrencilerine 2 bin lira nakdi destek sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, öğrencilere destek vermeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Mecliste üniversite öğrencilerini destekleme kararı aldıklarını aktaran Şahin, "Deprem bölgesinde üniversiteye giden çocukların ciddi bir eğitim ihtiyacı var. Bütün verilen kitaplar enkaz altında kaldığı için kitap almaları gerekiyor. Bu kararı ondan sonra getirdik." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA
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