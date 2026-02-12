Gaziantep'e Avrupa Yönetişim Ödülü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine, Avrupa Konseyi tarafından Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) ödülü verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi şeffaflık, katılımcılık, hesap verebilirlik, etkinlik, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı gibi 12 iyi yönetişim ilkesi ile 97 kriter çerçevesinde Avrupa Konseyi tarafından verilen Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) ödülünü almaya hak kazandı.

Ödül, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdulkadir Sökücü tarafından teslim alındı.

Avrupa Konseyinin yerel yönetimlerde iyi yönetişim anlayışını teşvik etmek amacıyla geliştirdiği ELoGE, belediyelerin kurumsal yapısını ve uygulamalarını belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendiriyor.

Büyükşehir Belediyesinin kurumsal kapasitesini, katılımcı yönetim anlayışını, paydaşlarla işbirliklerini ve veri ile yönetim temelli uygulamalarını inceleyen Avrupa Konseyi üyeleri, "Gaziantep Modeli" olarak tanımlanan yerel yönetim yaklaşımını iyi yönetişim uygulamaları açısından örnek gösterdi.