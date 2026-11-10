Gaziantep İslahiye\'de biber fabrikası yangını yaklaşık 4 ton biberi zarara uğrattı

Gaziantep İslahiye'de biber fabrikası yangını yaklaşık 4 ton biberi zarara uğrattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir biber fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ve ilgili ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 4 ton biber zarar görürken fabrikada soğutma çalışmaları başlatıldı.
GAZİANTEP (AA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde biber fabrikasında çıkan yangında yaklaşık 4 ton biber zarar gördü.
Beyler Mahallesi Kırmıtlı mevkisindeki bir biber fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve ilgili ekipler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından fabrikada soğutma çalışmalarına başlandı.
Yangında yaklaşık 4 ton biberin zarar gördüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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