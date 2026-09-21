Gaziantep İslahiye'de kırmızı altın hasadı başladı, yüzde 20 kayıp bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep İslahiye'de kırmızı altın hasadı başladı, yüzde 20 kayıp bekleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep İslahiye\'de kırmızı altın hasadı başladı, yüzde 20 kayıp bekleniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 'kırmızı altın' denilen kırmızı biber hasadı mevsimsel yağışlar nedeniyle 15 gün gecikmeli başladı. 22 bin dekar alanda yüzde 20 rekolte kaybı beklenirken 44 bin ton rekolte hedefleniyor, hasatta 8 bin mevsimlik işçi çalışıyor.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 'kırmızı altın' olarak adlandırılan biber hasadı başladı.

İslahiye'nin önemli tarımsal ürünlerinden olan 'İslahiye biberi' olarak tescillenen ve yörede 'kırmızı altın' olarak adlandırılan kırmızı biber hasadı mevsimsel yağışlar nedeniyle 15 gün gecikmeli olarak başladı. İlçenin Güllühöyük, Çubuk, Elbistanhöyüğü, Akınyolu, Şahmaran, Karakaya, Örtülü, Yesemek, Yelliburun, Ortaklı ve Yeşilova mahallelerinde ağırlıkta olmak üzere 22 bin dekar alanda ekimi yapılan kırmızı biberde bu yıl yüzde 20 rekolte kaybı beklenirken, iklim koşulları ve mevsimsel yağışlara bağlı olarak 15 gün gecikmeli başlayan hasatta 44 bin ton rekolte hedefleniyor. 8 bin mevsimlik tarım işçisiyle hasadı devam eden kırmızı biber, ilçedeki tesislerde işlenerek toz ve pul biber haline getirilerek iç piyasanın yanı sıra dünyanın birçok ülkesine de ihraç ediliyor.

'8 BİN İŞÇİ İSTİHDAM EDİLİYOR'

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan 8 bin tarım işçisinin hasat zamanı ilçeye geldiğini ifade ederek, biberin fiyatının belirleme çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

Erdoğan, yüzde 20 oranında rekolte kaybı beklediklerini kaydederek, "İslahiye'nin önemli bir geçim kaynağı olan kırmızı biberde hasadımız başladı. Bu yıl mevsimsel yağışlar nedeniyle 15 gün gecikmeli başladı. İslahiye bölgemizde geçen yıla oranla ekim alanı azalmasına rağmen yaklaşık 22 bin dönüm alanda ekimi yapılan biber hasadımızda dönüm başına beklentimiz 1000 ile 1500 ton arasındadır. Mevsimsel yağışlara bağlı olarak yüzde 20 oranında rekolte kaybı beklenmektedir. 'İslahiye biberi' olarak tescili bulunan kırmızı biberimiz aroması, rengi, kalitesiyle öne çıkmaktadır. Hasadını yaptığımız biberimizde net fiyat yok. Çiftçimizin beklentisi yaş biberin kilosunun 45 ile 50 TL olmasıdır. Biber hasadımızla birlikte bölgemizde yaklaşık 8 bin mevsimlik işçi istihdam edilmektedir" dedi.

Kaynak: DHA
GaziantepEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Savaşın ortasında tarihi ziyaret Pezeşkiyan New York’a gidiyor, ABD’den ilginç yasak Savaşın ortasında tarihi ziyaret! Pezeşkiyan New York'a gidiyor, ABD'den ilginç yasak
Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi! Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama
Dünya basını, Muhammed Salah’ın şovunu konuşuyor: Galatasaray’ı yerle bir etti Dünya basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir etti
Rize Pazar’da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu Rize Pazar'da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı! Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu
Galatasaray, Süper Lig’de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı Galatasaray, Süper Lig'de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı
Galatasaray’a 4 gollü yenilgi sonrası müjdeli haber Osimhen’den geldi Galatasaray'a 4 gollü yenilgi sonrası müjdeli haber Osimhen'den geldi
11:08
Amedspor tribünlerinde dikkat çeken koreografi İşte Türkçesi
Amedspor tribünlerinde dikkat çeken koreografi! İşte Türkçesi
10:56
Derbide Arda Güler’i çıldırtan an Vinicius Junior resmen düşman gibi davranıyor
Derbide Arda Güler'i çıldırtan an! Vinicius Junior resmen düşman gibi davranıyor
10:25
Spor salonunda skandal Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı
Spor salonunda skandal! Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı
10:23
Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga: 72 kişi gözaltında, 30 şirkete kayyum atandı
Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga: 72 kişi gözaltında, 30 şirkete kayyum atandı
10:11
Tartışma yaratan görüntü: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kumarhanede
Tartışma yaratan görüntü: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kumarhanede
10:08
Fenerbahçe’de 8-0 sonrası sürpriz ayrılık Yıldız isim gitmek istiyor
Fenerbahçe'de 8-0 sonrası sürpriz ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor
09:23
9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu
9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 11:32:36. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep İslahiye'de kırmızı altın hasadı başladı, yüzde 20 kayıp bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement