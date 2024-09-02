Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 2024-2025 Adli Yılı Açılışı Törenlerle Kutlandı - Son Dakika
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Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 2024-2025 Adli Yılı Açılışı Törenlerle Kutlandı

Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da düzenlenen törenlerle 2024-2025 adli yılı açılışı gerçekleştirildi. Törenlerde konuşan yetkililer, hukukun üstünlüğünü savunacaklarını ve adaletin sağlanacağı bir hukuk sisteminin inşa edilmesi gerektiğini vurguladılar.

02.09.2024 14:17
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Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 2024-2025 adli yılı açılışı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Gaziantep Baro Başkanı İskender Kahraman, Adliye Binası'ndaki Baro Başkanlığında gerçekleştirilen törende, yeni yılda da hukukun üstünlüğünü savunacaklarını söyledi.

Türkiye Barolar Birliği ve barolar olarak birçok konuda çalışma yaptıklarını anlatan Kahraman, şunları kaydetti:

"Hukuk, adalete yönelmiş bir toplumsal yaşama düzenidir, dolayısıyla talebimiz topyekun adalettir. Bunu sağlamanın ödülü ise toplumda adalete olan güven duygusunun artması, yurttaşlık bilincinin yerleşmesi, suçun azalması, toplumsal barışın ve refahın yükselmesidir. Yargı sistemimizin sorunları karşısında, yeni adli yılda da yurttaşların adil yargılanma hakkının bir parçası olarak mesleğimizin sorunlarının çözümü için mücadele ederken adalete yönelmiş toplumsal yaşama düzeni olarak hukuku, hukukun üstünlüğünü, insan hak ve özgürlüklerini savunmaya devam edeceğiz."

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Adalet Sarayı'nda düzenlenen törende, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem soruşturmaları kapsamında yoğun bir adli süreç geçirildiğini dile getirdi.

Söz konusu soruşturmalar kapsamında 35 dosya hariç tüm dosyaların bilirkişi raporlarının hazırlandığına dikkati çeken Tiryaki, "Depremle alakalı dosyalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın beklentisini karşılayacağız." dedi.

Adliyenin fiziki alan problemini çözmek için girişimlerinin devam ettiğini belirten Tiryaki, kente tayini çıkan hakim ve savcıların barınma sorununu ortadan kaldırmak için lojman yapılacağı bilgisini verdi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrası oluşan dosya birikmelerini azaltarak yeni adli yılı geçireceklerini söyleyen Tiryaki, "Açılışını yaptığımız yeni adli yılda normalleşmeyi 2025 yılının sonuna kadar tamamlayarak vatandaşımıza adil, tarafsız, bağımsız, vicdani soruşturmalar ve kovuşturmaların yürütüldüğü bir sürece başladık. Yeni adli yılın tüm meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Adalet Komisyonu Başkanı Turgay Çorak ve Baro Başkan Yardımcısı Neval Tanrıverdi de yeni adli yılın hayırlı olmasını temenni etti.

Törene, Vali Vekili Davut Sinanoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile ilgililer katıldı.

Adıyaman

Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan, adliye binasında yapılan törende, yeni yılda da hukukun üstünlüğünü savunacaklarını söyledi.

Hukukun adalete yönelmiş bir toplumsal yaşama düzeni olduğunu vurgulayan Doğan, "2024-2025 Adli Yılı'nı, yargı sistemimizin ve avukatlık mesleğimizin sorunlarını dile getirmek zorunda kalarak değil yurttaşların adaletin sağlanacağına güven duyabilecekleri bir hukuk sisteminin unsurlarını hep birlikte inşa edebilmenin heyecanıyla karşılamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 2024-2025 Adli Yılı Açılışı Törenlerle Kutlandı - Son Dakika
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