Gaziantep Menengiç Kahvesi AB Tescili İçin Başvuru Yapıldı - Son Dakika
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Gaziantep Menengiç Kahvesi AB Tescili İçin Başvuru Yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan başvuru sonucunda Gaziantep'in coğrafi işaret tescilli Menengiç kahvesi, Avrupa Birliği (AB) tescili için başvuruda bulunuldu. Başvurunun AB Resmi Gazetesinde yayımlanmasının ardından ürünün resmi tescilinin yapılacağı belirtildi. Gaziantep'in AB tescilli ürün sayısı 3'e çıkacak.

19.07.2024 14:12
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Gaziantep'in coğrafi işaret tescilli Menengiç kahvesinin Avrupa Birliği (AB) tescili için yapılan başvuru, AB Resmi Gazetesinde yayımlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin girişimleriyle Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescili için yapılan başvurunun AB Resmi Gazetesinde yayınlandığı ve 3 aylık itiraz süresinin dolmasının ardından ürünün resmi tescilinin yapılacağı belirtildi.

Resmi tescilin yapılmasıyla birlikte Gaziantep'in AB tescilli ürün sayısının 3'e çıkacağı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Zengin çeşitliliği ile ön plana çıkan Gaziantep mutfağının ünlü lezzetlerinden, Türkiye'de coğrafi işaret tescilli Gaziantep Menengiç kahvesi, dünyada da tanınma yolunda ilerliyor. Büyükşehir Belediyesi ve Ezogelin Kadın Kooperatifi'nin ortak çalışmasıyla AB'ye yapılan başvuru ve çalışmalar sonucunda 11 Temmuz 2024'te yayınlanan AB Resmi Gazetesinde Menengiç kahvesi Manisa Mesir Macunu ile beraber yer buldu. Birçok farklı kahve türlerinin tüketildiği günümüzde yöresel, doğal ve sağlıklı özellikleriyle ön plana çıkan Gaziantep Menengiç kahvesi, itiraz süresinin tamamlanmasının ardından resmi olarak tescillenecek. Tescil ile beraber Antep Baklavası ve Araban Sarımsağı ile beraber Gaziantep'in AB coğrafi işaret tescili alan ürün sayısı 3'e çıkmış olacak. Antep lahmacunu, Antep fıstığı, Antep fıstık ezmesi, Oğuzeli nar ekşisi, Antep bulguru ve Antep muskası için çalışmalar aralıksız sürdürüyor. Kısa vadede AB tescili için 20 adet ürün, uzun vadede ise tüm coğrafi işaretli ürünler için başvuru yapılacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep Menengiç Kahvesi AB Tescili İçin Başvuru Yapıldı - Son Dakika

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