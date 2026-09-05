Gaziantep Nizip'te kaybolan 8 yaşındaki Feyza jandarmanın aramasıyla fıstık bahçesinde bulundu - Son Dakika
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Gaziantep Nizip'te kaybolan 8 yaşındaki Feyza jandarmanın aramasıyla fıstık bahçesinde bulundu

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 8 yaşındaki Feyza Şahin, jandarma ekiplerinin gece boyunca sürdürdüğü arama çalışması sonucu fıstık bahçesinde uyurken bulundu. Sağlık durumu iyi olan çocuk, ekiplerce ailesine teslim edildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu çocuk, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu fıstık bahçesinde uyurken bulundu.

İlçeye bağlı Dutlu Mahallesi'nde yaşayan Feyza Şahin'den (8) haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, fiziki aramanın yanı sıra teknik imkanlardan da yararlanarak çocuğun bulunabileceği güzergahları kontrol etti. Gece boyunca sürdürülen çalışmalar sonucu Şahin, Günaltı Mahallesi sınırlarındaki bir fıstık bahçesinde uyurken bulundu.

Sağlık kontrolünden geçirilen çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Feyza Şahin, jandarma ekiplerince ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep Nizip'te kaybolan 8 yaşındaki Feyza jandarmanın aramasıyla fıstık bahçesinde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Nizip'te kaybolan 8 yaşındaki Feyza jandarmanın aramasıyla fıstık bahçesinde bulundu - Son Dakika
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