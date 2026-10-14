Gaziantep Nurdağı'nda biri fueloil yüklü iki tanker çarpıştı, 2 sürücü yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, iki tankerin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

O.A. idaresindeki 27 AJT 678 plakalı fueloil yüklü tanker ile A.B. yönetimindeki 33 BNJ 42 plakalı tanker, Nurdağı-Osmaniye kara yolunun Yukarıolucak mevkisinde çarpıştı.

Kazada yaralanan iki sürücü, sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarpışmanın ardından yola dökülen fueloil nedeniyle kara yolunun iki yönü ulaşıma kapatıldı. Ekipler, dökülen yakıtın temizlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması için çalışma yürüttü.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kara yolu yeniden trafiğe açıldı.