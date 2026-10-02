Gaziantep Nurdağı'nda hafif ticari araç şarampole devrildi, sürücü yaralandı

Gaziantep Nurdağı'nda hafif ticari araç şarampole devrildi, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nurdağı-Osmaniye kara yolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.A. idaresindeki 27 AUJ 639 plakalı hafif ticari araç, Nurdağı- Osmaniye kara yolu Gökçedere Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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