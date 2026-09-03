Gaziantep Nurdağı'nda otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü F.D. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, F.D. (19) idaresindeki 06 FZY 604 plakalı motosiklet Cumhuriyet Caddesi girişinde S.A. (62) yönetimindeki 34 PT 0742 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü F.D. yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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