Gaziantep Nurdağı'nda otomobil orta refüje devrildi, 21 yaşındaki sürücü öldü

Gaziantep Nurdağı'nda otomobil orta refüje devrildi, 21 yaşındaki sürücü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde orta refüje devrilen otomobilin 21 yaşındaki sürücüsü ağır yaralanarak Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Ahmet Yavuz Atar (21) idaresindeki 46 AJC 598 plakalı otomobil, Gaziantep - Kahramanmaraş karayolu 4. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje devrildi.
İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Atar, Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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