Gaziantep Oğuzeli'nde otomobil tırla çarpıştı, otomobil sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep Oğuzeli'nde otomobil ile tırın çarpışması sonucu otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken otomobil sürücüsü kurtarılamadı.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı.
Ramazan Ç. (18) idaresindeki 27 AFV 497 plakalı otomobille İsmail Ç. (26) idaresindeki 01 ABU 493 plakalı tır, Uğurova Mahallesi Karkamış kara yolunda çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Arda Murat E. (18), Abdülkadir T. (17), Umut A. (16) yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Ramazan Ç, kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?