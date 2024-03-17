Gaziantep Sanayi Odası, Hububat İhracatçıları ve OSB Başkanlarından Çanakkale Zaferi Mesajı

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ünverdi, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, "Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum" komutuyla şehadete yürüyenlerin zaferi olduğunu belirtti.
Ünverdi, şunları kaydetti:
"Aziz atalarımız tarihin her döneminde koşullar ne olursa olsun 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' diyerek bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Tarihte görülen en zorlu savaşlarından birisi Çanakkale'de yaşanmış, işgal kuvvetlerinin o dönemin teknolojik silahları, ordu ve donanmalarına karşı, zorluk ve yokluk içerisindeki milletimiz birlik, inanç, cesaret ve olağanüstü bir mücadele ile bu zaferi destanlaştırmıştır. Vatan, millet ve bayrak aşkıyla büyük fedakarlıklarla kazanılan zafer Çanakkale'yi geçilmez kılmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde aziz vatanımızı bizlere armağan eden Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."
Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ise Kurtuluş Savaşı meşalesinin yakıldığı Çanakkale Zaferi'nin dünya tarihi için de bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.
Çanakkale Zaferi'nin 109. yılını büyük bir coşku, gurur ve sevinçle kutladıklarını aktaran Kadooğlu, "Bundan 109 yıl önce Çanakkale'yi geçmek isteyen düşman kuvvetlerine karşı milletimiz, aziz vatanın bir karış toprağını vermemek için büyük bir azim, kararlılık ve inançla hareket ederek tarihe altın harflerle yazılan büyük bir zafer kazanmıştır. Çanakkale'de, canlarını hiçe sayarak büyük bir destan yazan şehit ve gazilerin torunları olarak, ülkemiz için daha çok çalışıp üretmeye devam ederek onlara layık olma gayretimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek ise Çanakkale Zaferi'nin 109. yılını büyük bir gurur ve heyecanla kutladıklarını belirtti.
Tarihin akışını değiştiren Çanakkale Zaferi'nin tarih sahnesinden silinmek istenen milletin istikbali söz konusu olduğunda neleri göze alabileceğini anlatan büyük bir destan olduğunu aktaran Şimşek, "Çanakkale Zaferi'nin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Büyük zaferin 109. yılında başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu şanlı destanı canları ve kanları ile yazan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep Sanayi Odası, Hububat İhracatçıları ve OSB Başkanlarından Çanakkale Zaferi Mesajı - Son Dakika
Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçında Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yı konuk etti. İlk yarıda her iki takım da gol bulamayarak 0-0 berabere kaldı.
Bağcılar'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki sürücüye toplam 12 bin 211 lira para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti ve sürücülerin kimliklerini belirledi. Sürücülerin, emniyet şeridi kullanmamak, trafik kurallarına uymamak ve saygısızca araç kullanmak gibi suçlardan cezalandırıldığı belirtildi.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde arazi alıp verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada, oğulları tarafından bıçakla yaralanan baba, hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren 2 kardeşi gözaltına aldı.
Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Gürcistan sınırındaki Muratlı Hudut Karakolu'nda görev yapan askerlerle iftarda bir araya geldi. Vali Ünsal, kahraman Mehmetçiklerle aynı sofrada bulunmanın mutluluğunu dile getirerek, Ramazan-ı Şerif'in mübarek olmasını diledi. Ünsal, askerlere ülkenin sınırlarını koruma görevlerinde başarılar dileyerek, milletin dualarının ve devletin gücünün her zaman yanlarında olduğunu belirtti.
Karesi Belediyesi, sosyal yardımlarla ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Sosyal market kartı, yakacak yardımı, ev tadilatı gibi birçok ihtiyacı karşılayan belediye, insan odaklı hizmetlerine 2024 yılında da devam edecek.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, Atatürk Mahallesi Süleyman Demirel Parkı'nda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda toplamda 87 gram uyuşturucu ve bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, CHP'nin PKK ile organik bağ kurmasının bedelini sandıkta ödeyeceğini söyledi. Bahçeli, muhalefet partilerinin birbirini yiyip tükettiğini ve CHP'nin güvenilmez siyasetini açığa vurduğunu belirtti.
Talas Belediyesi tarafından Osmanlı Kültür Sokağı'nda düzenlenen Ramazan etkinliklerinde sahne alan Ahmet Özhan, Kayserililere birbirinden güzel eserlerle unutulmaz bir gece yaşattı. Etkinlikte Ahmet Özhan'a çiçek ve kitap hediye edildi.
Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Antalya'da esnaf ve kurumlara ziyaret gerçekleştirdi. Manavoğlu, projelerini anlatarak destek istedi.
DEM Parti'nin Mardin adayı Ahmet Türk, "AK Parti'yle görüşüyor musunuz?" sorusuna "Resmi görüşmelerimiz yok ama Meclis'ten isimlerle görüşüyoruz. Onlar da partilerinin bugün izlediği politikaya karşı rahatsızlıklarını dile getiriyorlar" yanıtını verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?