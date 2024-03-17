Gaziantep Sanayi Odası, Hububat İhracatçıları ve OSB Başkanlarından Çanakkale Zaferi Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziantep Sanayi Odası, Hububat İhracatçıları ve OSB Başkanlarından Çanakkale Zaferi Mesajı

Gaziantep Sanayi Odası, Hububat İhracatçıları ve OSB Başkanlarından Çanakkale Zaferi Mesajı

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109.

17.03.2024 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ünverdi, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, "Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum" komutuyla şehadete yürüyenlerin zaferi olduğunu belirtti.

Ünverdi, şunları kaydetti:

"Aziz atalarımız tarihin her döneminde koşullar ne olursa olsun 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' diyerek bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Tarihte görülen en zorlu savaşlarından birisi Çanakkale'de yaşanmış, işgal kuvvetlerinin o dönemin teknolojik silahları, ordu ve donanmalarına karşı, zorluk ve yokluk içerisindeki milletimiz birlik, inanç, cesaret ve olağanüstü bir mücadele ile bu zaferi destanlaştırmıştır. Vatan, millet ve bayrak aşkıyla büyük fedakarlıklarla kazanılan zafer Çanakkale'yi geçilmez kılmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde aziz vatanımızı bizlere armağan eden Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ise Kurtuluş Savaşı meşalesinin yakıldığı Çanakkale Zaferi'nin dünya tarihi için de bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Çanakkale Zaferi'nin 109. yılını büyük bir coşku, gurur ve sevinçle kutladıklarını aktaran Kadooğlu, "Bundan 109 yıl önce Çanakkale'yi geçmek isteyen düşman kuvvetlerine karşı milletimiz, aziz vatanın bir karış toprağını vermemek için büyük bir azim, kararlılık ve inançla hareket ederek tarihe altın harflerle yazılan büyük bir zafer kazanmıştır. Çanakkale'de, canlarını hiçe sayarak büyük bir destan yazan şehit ve gazilerin torunları olarak, ülkemiz için daha çok çalışıp üretmeye devam ederek onlara layık olma gayretimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek ise Çanakkale Zaferi'nin 109. yılını büyük bir gurur ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Tarihin akışını değiştiren Çanakkale Zaferi'nin tarih sahnesinden silinmek istenen milletin istikbali söz konusu olduğunda neleri göze alabileceğini anlatan büyük bir destan olduğunu aktaran Şimşek, "Çanakkale Zaferi'nin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Büyük zaferin 109. yılında başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu şanlı destanı canları ve kanları ile yazan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep Sanayi Odası, Güneydoğu Anadolu, Çanakkale Zaferi, Cengiz Şimşek, Çanakkale, Kadooğlu, 18 Mart, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep Sanayi Odası, Hububat İhracatçıları ve OSB Başkanlarından Çanakkale Zaferi Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:28 Devlet Bahçeli 11. kez MHP Genel Başkanı seçildi Devlet Bahçeli 11. kez MHP Genel Başkanı seçildi
12:53 Van’da kilolarca kaçak altın ele geçirildi Piyasa değeri 215 milyon TL Van'da kilolarca kaçak altın ele geçirildi! Piyasa değeri 215 milyon TL
12:08 Bakan Şimşek enflasyondaki düşüş için net tarih verdi Bakan Şimşek enflasyondaki düşüş için net tarih verdi
11:34 Bahçeli’den “Son seçimim“ diyen Erdoğan’a: Ayrılamazsın Bahçeli'den "Son seçimim" diyen Erdoğan'a: Ayrılamazsın
10:39 İzlanda’da son 3 ayda 4. yanardağ patlaması Bölgede OHAL ilan edildi, vatandaşlar kısa mesajla tahliye edildi İzlanda'da son 3 ayda 4. yanardağ patlaması! Bölgede OHAL ilan edildi, vatandaşlar kısa mesajla tahliye edildi
14:12 Ahmet Türk: Kürt sorununun çözümü için diyalog gerekiyor Ahmet Türk: Kürt sorununun çözümü için diyalog gerekiyor
13:09 Batman’da aldatma şüphesinde 2 ölü Batman'da aldatma şüphesinde 2 ölü
11:47 Aci ailesini yıkan ikinci ölüm Kamyon şoförü serbest bırakıldı, baba yaşananlara isyan etti Aci ailesini yıkan ikinci ölüm! Kamyon şoförü serbest bırakıldı, baba yaşananlara isyan etti
11:16 Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamı ziyaret eden kız öğrencilerin yüzlerini sansürledi Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamı ziyaret eden kız öğrencilerin yüzlerini sansürledi
10:51 Sarıkamış’ta komandolardan dosta güven düşmana korku Sarıkamış'ta komandolardan dosta güven düşmana korku
10:17 Afganistan’da trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti Afganistan'da trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti
10:02 Beklenen Marmara depreminde 7.8’lik tehlike Beklenen Marmara depreminde 7.8'lik tehlike
09:39 Mustafa Destici’den Bakan Şimşek’e emekliler için çağrı: Elini vicdanına koy Mustafa Destici'den Bakan Şimşek'e emekliler için çağrı: Elini vicdanına koy
08:28 İzmir’de otellere baskın 40 kişi yakalandı İzmir'de otellere baskın! 40 kişi yakalandı
08:27 “Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi "Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2024 14:21:09. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep Sanayi Odası, Hububat İhracatçıları ve OSB Başkanlarından Çanakkale Zaferi Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement