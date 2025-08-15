Gaziantep'te 11 Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu ticaretinden aranan 11 hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak" suçlarından hükümlü 11 firariyi yakaladı.
Hükümlüler, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
