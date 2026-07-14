Gaziantep'te 15 Temmuz Mesajları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te 15 Temmuz Mesajları

14.07.2026 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep protokolü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anarak milli iradeye vurgu yaptı.

Gaziantep kent protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Kemal Çeber, mesajında demokrasiye, özgürlüğe ve geleceğe kast edildiğinin altını çizerek, "Hain darbe girişimine karşı, milletimizin çıplak elleri ve devasa yüreğiyle yazdığı şanlı destanın yıl dönümündeyiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü sinemizde bir hüzün, göğsümüzde büyük bir gururla anıyoruz." ifaderine yer verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin mesajında 15 Temmuz'un milletin iradesine, bağımsızlığına ve demokrasisine canı pahasına sahip çıktığı gün olduğunu belirterek, "Birlik ve beraberliğin tüm dünyaya örnek olduğu kutlu bir dirilişin adıdır 15 Temmuz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, milletin vatanına ve iradesine sahip çıktığı o tarihi gecenin anlamına dikkat çekti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Mete Akcan, güçlü bir ekonominin ve küresel pazarlarda sürdürülebilir başarının temelinde demokrasi, huzur ve istikrarın bulunduğunu vurguladı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, 15 Temmuz'un cesaret ve kararlıkla kazanılan, aziz milletimizin zaferi olduğunu ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Türk milletinin egemenliğine ve bağımsızlığına kasteden hain FETÖ terör örgütünün 10 yıl önce giriştiği işgal teşebbüsünün, Türk milletinin sarsılmaz iradesi karşısında bozguna uğratıldığının altını çizdi.

Nizip Ticaret Odası (NTO) Başkanı Mehmet Özyurt, Türk milletinin iradesine, sivil demokrasiye ve anayasal düzene karşı yapılan hain darbe girişiminin karşısında sergilenen direnişi 'destansı bir kırılma noktası' olarak nitelendirdi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ile Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 15 Temmuz gecesinde Türk milletinin iradesine, demokrasisine ve devletine sahip çıkarak gösterdiği kahramanlığın, Türkiye'nin yakın tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda "15 Temmuz, milletimizin devletine, vatanına ve milli iradesine sahip çıkma kararlılığını tüm dünyaya gösterdiği unutulmaz bir gündür" dedi.

Kaynak: AA

Demokrasi, 15 Temmuz, Gaziantep, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 15 Temmuz Mesajları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de alarm verildi: Ağaçları kemire kemire çürütüyor Karadeniz’de alarm verildi: Ağaçları kemire kemire çürütüyor
Kavşaktaki 29 tabela sürücülerin kafasını karıştırıyor Kavşaktaki 29 tabela sürücülerin kafasını karıştırıyor
6 yıldır firari olan FETÖ hükümlüsü, çamaşır makinesinin arkasındaki gizli bölmede yakalandı 6 yıldır firari olan FETÖ hükümlüsü, çamaşır makinesinin arkasındaki gizli bölmede yakalandı
Şanlıurfa’da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı Şanlıurfa'da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı
İtalya’da denize uçan araçtaki sürücüyü askeri öğrenciler kurtardı İtalya'da denize uçan araçtaki sürücüyü askeri öğrenciler kurtardı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler Helikopterdeki cihazlar sökülmüş Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş

15:18
Haluk Levent’in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
14:55
Okan’a açık açık soruldu: Can Uzun’u mu, Bruno Fernandes’i mi istersin
Okan'a açık açık soruldu: Can Uzun'u mu, Bruno Fernandes'i mi istersin?
14:49
Özel’den Kılıçdaroğlu’na hodri meydan: Yüzde 90’ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum
Özel'den Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum
13:44
Fransız ordusundan Avengers’lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor
Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?
13:33
5 milyon emeklinin gözünü çevirdiği görüşmeler başladı
5 milyon emeklinin gözünü çevirdiği görüşmeler başladı
12:39
İşte Haluk Levent’in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 15:33:29. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 15 Temmuz Mesajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.