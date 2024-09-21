Gaziantep'te 24 İzinsiz Havai Fişek Satıcısı Gözaltında

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Gaziantep'te izinsiz havai fişek satan 24 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, izinsiz havai fişek satışı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, tespit edilen 24 iş yerinde yaptıkları aramada, 6 bin 740 torpil, 69 kutu havai fişek ve 49 ses topu ele geçirildi, 24 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.