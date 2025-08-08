Gaziantep'te 5.4 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gaziantep'te bir otomobilde yapılan aramada 5 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekipler, bir otomobilde yaptıkları aramada 5 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
