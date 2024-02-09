Gaziantep'te Şubat Ayında Badem Ağaçları Çiçek Açtı - Son Dakika
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Gaziantep'te Şubat Ayında Badem Ağaçları Çiçek Açtı

Gaziantep\'te Şubat Ayında Badem Ağaçları Çiçek Açtı

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı badem ağaçları şubat ayında çiçek açtı. İslahiye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi bir grup dağcı, Amanos Dağları'nda yürüyüş yaparken baharın müjdecisi badem ağaçlarının çiçek açtığını gördü. Ekip üyeleri, badem ağaçlarının çiçeklerini fotoğrafladı. Kulüp üyesi Hasan Şenocak, badem ağaçlarının genellikle ilkbahar döneminde çiçek açtığını, şubat ayında ağaçların çiçek açmasına şaşırdıklarını belirtti.

09.02.2024 13:37  Güncelleme: 13:37
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Gaziantep'te hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı badem ağaçları çiçek açtı.

İslahiye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi bir grup dağcı, Amanos Dağları'nda yürüyüş yaparken baharın müjdecisi badem ağaçlarının çiçek açtığını gördü.

Ekip üyeleri, badem ağaçlarının çiçeklerini fotoğrafladı.

Kulüp üyesi Hasan Şenocak, badem ağaçlarının genellikle ilkbahar döneminde çiçek açtığını, şubat ayında ağaçların çiçek açmasına şaşırdıklarını belirtti.

Kaynak: AA

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