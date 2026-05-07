Gaziantep'te Başarıya Giden Yol

07.05.2026 16:14
Fatma Şahin, başarılarıyla öne çıkan sporcularla bir araya gelerek destek mesajı verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında Avrupa ve Türkiye dereceleri elde eden sporcularla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen buluşmada, sporcular ve antrenörler, spor alanındaki tesisleşme ve spora verilen destekten dolayı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Şahin, başarının emek, disiplin ve vazgeçmemekle geldiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu bir yolculuk. Sizi diğerlerinden ayıran şey, herkes uyurken uyanmak, bayram seyran demeden çalışmaktır. Bu durum bir başkan, sporcu ve bir temizlik görevlisi için de geçerlidir. Çalışmadan hiçbir şeyi başarmak mümkün değil. Öncelikle çok çalışmak gerekiyor. Bu işin en önemli kısmı budur. Her denemeden bir ders çıkarmak gerekiyor. Önümüzde kocaman bir hayat var. Önemli olan düşmek değil, düştüğünde hızlı kalkabilmektir. Neden düştüğümüzün dersini çıkarıp, bir daha düşmemek üzere kendimizi planlamamız ve çok hızlı kalkmamız gerekiyor."

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Mustafa Özdal ise sporcuların farklı branşlarda elde ettiği başarıları anlattı.

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Fatma Yaren Bozan ise 13-16 Mayıs 2026 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek Voleybol Milli Takım Gelişim Kampı'na davet edildi. Bozan'ın aynı zamanda Beşiktaş Spor Kulübü'ne transferi gerçekleştirildi.

Sporcu Kaan Efe Kaya da 30 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında Edirne'de düzenlenen Paletli Yüzme Milli Takım seçmelerinde önemli bir başarıya imza attı. Kaya, 200 metre çift palet ve 400 metre çift palet yarışlarında milli takım baraj derecelerini geçti.

Sezon başından itibaren katıldığı tüm yarışmaları altın madalya ile tamamlayan Kaya, 3 farklı Türkiye şampiyonasında elde ettiği derecelerle dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Kaan Efe Kaya ise 22-28 Haziran 2026 tarihleri arasında Güney Kore'de düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Kaynak: AA

