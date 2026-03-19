Gaziantep'te Bayram Tedbirleri

19.03.2026 15:00
Vali Çeber, Ramazan Bayramı'nda 12 bin sağlık, 4 bin 600 polis ve 1.600 jandarmanın görevde olacağını açıkladı.

GAZİANTEP Valisi Kemal Çeber, Ramazan Bayramı süresince 12 bin sağlık, 4 bin 600 emniyet, bin 600 jandarmanın görev başında olacağını belirterek tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve protokol üyeleri, polis uygulama noktasında görevli memur ve vatandaşlarla bayramlaştı. Uygulama noktasındaki personelle ve vatandaşlarla bayramlaşan Vali Çeber, daha sonrasında kentte alınan bayram tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı.

Vali Çeber, tüm tedbirleri alarak hazır olduklarını belirterek, "Her türlü tedbirleri aldık ve bugün de onları bir anlamda ziyaret ediyoruz. Hem denetliyoruz, hem arkadaşlarımızla bayramlaşıyoruz. Ramazan Bayramı vesilesiyle alandayız. Hem seyahat eden hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza seyahatleriyle ilgili tavsiyelerde bulunuyoruz. Bayramlarını tebrik ediyoruz. Hem de görevleri başında olan arkadaşlarımızı hep beraber bir ziyaret edelim dedik. Bu vesileyle Gaziantepli hemşehrilerimizin başta bayramlarını tebrik ediyorum sonra tüm milletimin bayramını hem şahsım hem de buradaki arkadaşlarımla beraber tebrik ediyoruz. Tüm islam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Biz bayramın huzurlu, güvenli, sağlıklı bir şekilde geçmesi, vatandaşlarımızın huzur içerisinde bayramlarını yapabilmeleri için her türlü tedbiri planladık, aldık. Elimizden geleni yapmaya gayret ettik. Bu anlamda sayılarla ifade edecek olursam sağlık teşkilatımız görevleri başında il genelinde yaklaşık 12 bin sağlık görevlimiz bayram boyunca görevleri başında olacaklar. Yine emniyet teşkilatımız yaklaşık 4 bin 600 polis memurumuz, emniyet mensubumuz yeterli sayıda araçla bayram süresince görevinde olacak. Jandarmamız bin 600 civarında personeliyle bayram süresince görevde olacak. Onun yanında AFAD teşkilatımız, Kızılay'ımız, belediyelerimiz, başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere zabıtamız, itfaiyemiz, GASKİ'miz hepsi görevleri başında yeteri kadar personel ve araçla görevlerini icra edecekler. Biz tüm tedbirleri aldık ama bizim aldığımız tedbirler kadar vatandaşın kendi tedbirleri de bayramlarda önemli. Biz özellikle trafikle ilgili bu tedbirleri bir kez daha hatırlatmak istiyoruz" ifade etti.

'TÜM KURALLARA UYMAMIZ LAZIM'

Vali Çeber, vatandaşların bayram sevincini hüzne çevirmemeleri için tüm tedbirlere uymaları gerektiğini söyleyerek,"Ben tüm vatandaşlarımdan bayramın bir sevinç olduğunu, mutluluk olduğunu, paylaşma olduğunu, güzellik olduğunu ve bunu kutlayabilmek için sevdiklerimize ulaşma amacıyla yola çıktığımızı hatırlatıyorum. ve bu sevinç dalgasını hüzne çevirmemek gerektiğini bir kez daha söylüyorum. Bu anlamda da başta trafik kuralları olmak üzere tüm kurallara uymamız lazım. Trafik kurallarında da en çok yapılan hatalar olarak hız sınırlarına mutlaka uyalım. Emniyet kemerimizi mutlaka bağlayalım. Trafikte cep telefonu kullanmamaya özen gösterelim. Yollardaki işaret ve işaretçilere mutlaka dikkat edelim ki Ramazan Bayramımız hüzne dönüşmesin. Dediğim gibi biz tüm kurum ve kurumlarımızla tedbirlerimizle hazırız. Vatandaşlarımızdan da bu tedbirleri bekliyoruz ve özellikle trafikte birbirlerine karşı hoşgörülü saygılı ve anlayışlı olmalarını bir kez daha istirham ediyoruz. Bu vesileyle bir kez daha hepinizin siz basın mensuplarımız da dahil olmak üzere bayramını en içten en kalbi duygularımızla tebrik ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

