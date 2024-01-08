Gaziantep\'te Bekçilere Ateş Açan Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te, bekçilerin "dur" ihtarına uymayarak silahla ateş açan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 Aralık 2023'te çarşı ve mahalle bekçileri, devriye sırasında durumundan şüphelendiği E.Ö'yü durdurmak istedi.

Bekçilerin "dur" ihtarına uymayarak silahla ateş açan E.Ö, bel ve bacağından silahla vurularak etkisiz hale getirildi.

Şüphelinin Genel Bilgi Taraması'nda (GBT) farklı suçlarda 14 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 4 farklı suçtan arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.